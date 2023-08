Landesinnungsmeister Erwin Muik ist als Fotograf weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Der in Sulz geborene und lebende gelernte Karosseriebauer (mit Meisterprüfung) eröffnete vor 40 Jahren ein Fotostudio in Güssing. Er investierte seine ganze Freizeit in die Fotografie, war beim Fotoclub und besuchte zahlreiche Seminare. „Ich freue mich jeden Tag zur Arbeit zu gehen“, sagt Muik.