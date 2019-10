Rovinj bietet eine prächtige Kulisse für das Fotomodul „Fotografie und Bildbearbeitung“, das die Schüler und Schülerinnen des Gymnasiums Güssing auswählen können. Die Kursteilnehmer werden in die grundlegenden Techniken des Fotografierens und der Nachbearbeitung am Computer eingeführt und wenden das Gelernte sofort an unzähligen Motiven, die diese wunderschöne Stadt bietet, an. Ob Landschaftsfotografie, Portraitfotografie, Sportfotografie oder Streetfotografie, all diese Bereiche der Lichtbildkunst konnten optimal erarbeitet und umgesetzt werden.

Nebenbei wird dieser Kurs auch noch für die Berufsausbildung zum „Mediendesigner“, den unsere Schüler und Schülerinnen neben der Matura erlernen können, angerechnet. -

Artikel vom BORG Güssing