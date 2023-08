Wanderausstellung in Güssing

„Guat g“mocht“ ist der Titel einer Wanderausstellung, in der burgenländische Berufsfotografen ihr Handwerk gekonnt in Szene setzen. Die Ausstellung machte in Güssing Station und diesmal ging es darum, den Lebensmittelhandel kreativ darzustellen. „Wir freuen uns, dass unser Handwerk und unsere Produkte die Basis für kunstvolle Fotos sind. Die Qualität unserer Arbeit und unserer Erzeugnisse wird damit den Besuchern eindrucksvoll vor Augen geführt. So mancher bekommt sicherlich Gusto auf unsere Produkte“, freut sich Thomas Hatwagner, der Innungsmeister der burgenländischen Lebensmittelgewerbe. Insgesamt sind es 16 Mitglieder der Landesinnung der Berufsfotografen, die im Lebensmittelgewerbe auf Motivsuche gingen.