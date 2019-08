Bereits am Donnerstag wurde mit der Opening-Party am Campingplatz gestartet. Am heutigen Freitag ging das zweitägige Fest am Pinkastrand mit Wake-up-Yoga und dem musikalischen Spaziergang durch Bildein, angeführt von Bürgermeister Walter Temmel, weiter.

Plan Freitag Hauptbühne

16:00 Suricates

17:05 Romano Drom

18:30 Leyya

20:10 - Manfred Mann's Earth Band

22:05 Sisters of Mercy

00:05 The Locos

Apfelgarten

16:30 - My Ugly Clementine

19:15 - James Choice & the bad decisions

21:00 - Schmieds Plus

22:45 - Gloria Allstats

Der "Schmusechor" sang am Campingplatz "Major Tom":