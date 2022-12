Vizebürgermeisterwechsel in Güssing: Mondschein-Nachfolger fix

Werbung

„Ich wünsche meinem Nachfolger einen konfliktfreieren Umgang, als ich ihn hatte. Das gilt für den Umgang mit der SPÖ, aber auch für den Umgang mit der Bevölkerung.“ Mit dieser Botschaft verabschiedet sich Vizebürgermeister Alois Mondschein von seinem Amt, um als ÖVP-Stadtparteiobmann von Güssing zu bleiben.

„Wenn Alois Mondschein als Vize zurücktritt, muss die ÖVP innerhalb von vier Wochen einen Nachfolger präsentieren und der muss dann in der Gemeinderatsitzung angelobt werden“, sagt Güssings Ortschef Vinzenz Knor. Und diese Sitzung findet am 17. Jänner statt. . Mondscheins Nachfolger wird Gemeinderat Franz Fabian sein. Derzeit noch designiert aber wohl fix. „Ich möchte dazu noch kein Statement abgeben“, sagt Franz Fabian.

Wenn alles über die Bühne gegangen ist gerne, aber ich muss erst die Wahl hinter mich bringen und das ist ja auch nicht so einfach“, sagt Fabian. Alois Mondschein ist nicht der einzige aus dem ÖVP-Team, der seine Funktionen zurücklegt. Sabine Döberl tritt auch zurück. „Wer an ihrer Stelle in den Stadtrat einzieht, wird gerade ausgelotet“, sagt Franz Fabian.

