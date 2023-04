Ensemble Gerersdorf startet in die Saison

Werbung

Programm 2023

Ausstellungen finden wie üblich im Veranstaltungssaal statt. Bis 1. Mai sind die detailgenauen Zeichnungen des Museumsgründers Gerhard Kisser im Saal zu sehen.

Den eigentlichen Ausstellungsbeginn macht der in Heiligenbrunnaufgewachsene Künstler Erwin Paar. Seine surrealen und naturalistischen Malereien in Öl und Pastell sind vom 6. Mai bis 2. Juli zu sehen.

Im Anschluss folgt eine Künstlerin aus Perchtoldsdorf, deren Lebenslust immer wieder durch ihre Bilder „springt“. Sabine Weinert. Die Freude am Schönen und Individuellen machen den Reiz ihrer Bilder aus und diese Ausstellung ist vom 8. Juli bis 10. September zu sehen.

Den Abschluss bildet eine Ausstellung des in Rechnitz lebenden Künstlers Erhard Ehm. Der studierte Architekt (Studium an der Akademie der Bildenden Künste in Wien) zeichnet und malt seit seiner Kindheit. Kernpunkt seiner Arbeiten ist das Zusammenspiel von Realität und Fantasie. Die Werke kann man vom 16. September bis 12. November sehen.

Kindertag am 10. Juni

Konzerte mit renommierten Künstlern stehen ebenfalls am Programm und erstmals wird am 10. Juni ein Kindertag veranstaltet. Mit einer Museumsführung für Kinder mit speziellen Themen wie Wohnen, Kochen, Waschen, dazu ein Rätselquiz mit Preisen, alte Spiele, Sackhüpfen, Ballwerfen etc.

Kreativkurse

Die Sommerakademie zur Erhaltung persönlichen Kulturgutes ist weiterhin erfolgreich unterwegs. Folgende Kurse sind mit Fixterminen vorgesehen: Möbel-Restaurieren, Drechseln, Schweißen, Kunstschmieden, Nähen, Fotografieren, Klöppeln und Korbflechten.

Ganz neu gibt es heuer im August einen Instrumentenbaukurs für pannonische Saiteninstrumente, in dem Gitarren, Cistern, Lauten, Geigen sowie mazedonische Tambure, Monochorde oder Tamburizza-Instrumente unter handwerklicher Anleitung selbst gebaut werden können. Auch Reparaturen oder Servicearbeiten an eigenen Instrumenten können im Kurs betreut werden.

Das Besondere an all diesen Kursen ist das Arbeiten in den historischen Original-Werkstätten wie Schmiede, Tischlerhaus oder im offenen Handwerker-Stadel. Einige Kurse sind auch zu Wunschterminen mit mindestens 2-3 Teilnehmern zu buchen.

