Museumstag für Kinder: „Wie es einmal war“

Der Museumstag in Gerersdorf steht dabei unter dem Motto „wie es einmal war“. Auf die Kinder wartet ab 13 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Bei der Museumsführung wird ein kindergerechtes Quiz vorbereitet. In der Erzählecke im „Wunderlhaus“ warten auf die Kinder Märchen- und Sagenerzähler. Auch Geschicklichkeitsspiele, wie Sackhüpfen und Erdäpfel-Balancieren sowie alte Spiele zählen zum Tagesprogramm. Beim Museumstag können die Kinder auch ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Auf sie warten ein Basteln mit Heu sowie eine Mal- und Zeichenecke. Zum Abschluss erhalten alle Kinder einen kleinen Preis und eine Urkunde. Während die Kinder spielen, können die Begleitpersonen das Museum besichtigen oder in der gemütlichen Schank verweilen.

Das Erlebnisticket für Kinder ab vier Jahren kann um 8 Euro erworben werden. Mehr Infos gibt es unter www.freilichtmuseum-gerersdorf.at.

