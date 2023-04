Musikalischer Gruß an den Frühling

Werbung

Der Musikverein Eberau unter der Leitung von Kapellmeister Andreas Csencsits lud am Samstag zum Frühlingskonzert in den Festsaal des Josefinums in Eberau ein. Der Reinerlös der musikalischen Veranstaltung kommt dem Musikverein Eberau zugute. Anlässlich ihres 40-jährigen Bestandsjubiläum ist zudem Anfang Juni ein Jubiläumsfest mit einem Musikertreffen sowie einem Früschoppen geplant

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.