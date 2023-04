Die Baumpflanzaktion in Bildein geht weiter.

Werbung

Bereits im vergangenen Jahr hatte in Bildein eine Baumpflanzaktion gestartet. Im Zuge der Feuerwehrjugend-Woche in den vergangenen Herbstferien wurden von der Feuerwehrjugend Bäume rund um die Gemeinde Bildein gepflanzt. Dabei wurden zehn Bäume entlang der Hauptstraße in Bildein beim Schauweingarten sowie bei der Kräuterspirale in Eberau gesetzt. Auch in diesem Jahr wurde die Aktion innerhalb der Gemeinde weitergeführt. Die Apfelbäume für die Baumpflanzaktion wurden dabei von der ÖVP Bildein gespendet. Diese wurden nun beim Bunker und beim Wachturm rund um den Grenzerfahrungsweg in Bildein gepflanzt. „Mögen sie in Zukunft in den heißen Sommertagen nicht nur Schatten, sondern im Herbst dann auch Früchte spenden“, heißt es seitens der Gemeinde.

