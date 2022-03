Hilfsgüterabgabe bei den Feuerwehren im Bezirk Güssing

In Kooperation mit dem Land Burgenland werden am Samstag, dem 5. März, in der Zeit von 10 bis 12 Uhr in 28 Feuerwehrhäusern im Bezirk Güssing (siehe Liste unten) Hilfsgüter für die Ukraine-Hilfe entgegen genommen. Das Land Burgenland und die Feuerwehren rufen dazu auf, ausschließlich tatsächlich benötigte Hilfsgüter zu spenden (siehe Liste). Nicht angeführte Güter werden nicht angenommen. Außerdem wird ersucht, die Hilfsgüter vorsortiert beziehungsweise getrennt abzugeben, um eine zeitaufwendige Nachsortierung zu vermeiden.

Liste der benötigten Sachgüter:

Schlafsäcke (gereinigt), Decken (gereinigt), Konserven, unverderbliche Lebensmittel, Hygieneartikel, Binden für Frauen, Windeln für Jung und Alt, Verbandszeug.

Feuerwehrhäuser als Abgabestellen:

Deutsch Tschantschendorf

Eberau

Eisenhüttl

Großmürbisch

Güssing

Güttenbach

Hagensdorf

Heugraben

Inzenhof

Kleinmürbisch

Kukmirn

Limbach

Moschendorf

Neuberg

Neusiedl bei Güssing

Neustift bei Güssing

Olbendorf

Ollersdorf

Rauchwart

Rohr im Burgenland

St. Michael im Burgenland

Stegersbach

Steinfurt

Steingraben

Stinatz

Strem

Sulz

Urbersdorf

