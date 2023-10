AMS bereitet sich auf Umstellung vor

Derzeit wird im AMS Jennersdorf bis 31. Dezember ganz normal weitergearbeitet, von den Kundinnen und Kunden werde laut Geschäftsstellenleiter Harald Braun momentan niemand nach Stegersbach geschickt. „Wir sind nach wie vor neun Mitarbeiter in Jennersdorf und unabhängig von den Arbeitslosenzahlen haben wir immer gleich viel Kontakt mit unseren Kunden“, erklärt Braun und verneint einen Anstieg des Serviceaufwandes. Man bereite die Kunden in Jennersdorf bereits mit Vorträgen auf die Umstellung vor, denn eine allgemeine Grundnervosität - auch bei den Mitarbeitern - sei zu spüren.

Die Frage, wie in Jennersdorf am besten serviciert werden kann, muss geklärt werden. Stegersbach-Geschäftsstellenleiterin Sonja Marth dazu: „Die Vorbereitungen für 1. Jänner laufen. Es wird eine große Umorganisation, auch hinsichtlich des Personals. Die Vorgabe lautet, vier Servicetage mit zwei Mitarbeitern zu gestalten, und diese sehe ich als realistisch - denn die Arbeitslosenquote in Jennersdorf ist unter vier Prozent und Gemeinden, die näher an Stegersbach sind (zb. Deutsch Kaltenbrunn und Rudersdorf), kommen sowieso zu uns. Je nach Serviceleistungen werden nicht immer die gleichen zwei Mitarbeiter in Jennersdorf sein; aber alle Betreuer kommen nach Stegersbach; gekündigt wird niemand.“

Was sich nicht mehr ändern wird, sind die geplanten Servicetage in der zukünftigen Außenstelle Jennersdorf: Diese verbleiben auf Montag, Dienstag, Donnerstag 7.30 bis 15.30 Uhr, Freitag 7.30 bis 13.00 Uhr.