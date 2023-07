100 Jahre Frewillige Feuerwehr

Die Freiwillige Feuerwehr feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Gefeiert wird am Marktplatz in Maria Weinberg und zwar am Samstag, dem 15. Juli (ab 20 Uhr) mit "Volxrock" und am Sonntag, dem 16. Juli bei einem großen Festakt mit Heiliger Messe (9.30 Uhr) und einem Frühschoppen mit dem Musikverein Eberau.

Foto: FF Gaas