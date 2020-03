„Seitens der Gemeinde in Eberau war man nicht informiert“, teilte die Gemeinde in einer Aussendung mit. In Heiligenkreuz ist die Grenze nach wie vor offen, auf ungarischer Seite gibt es Gesundheitskontrollen, daher kommt es derzeit zu erheblichen Staus. Auch in Schachendorf ist der Grenzübergang nach wie vor geöffnet.

Zu hingegen sind im Südburgenland die Grenzübergänge Mogersdorf, Neumarkt und Bildein.

Die BVZ hält Sie zu den Grenzsperren auf dem Laufenden