Kaserne als Tanzparkett

Mit einer schwungvollen Polonaise der Rekruten und Chargen des Jägerbataillons 19 und deren Tanzpartnerinnen wurde die Ballnacht feierlich eröffnet. Zahlreiche Gäste aller Altersklassen fanden sich am letzten Samstag im Jänner in der Montecuccoli-Kaserne in Güssing ein. Auf diese warteten ein bunt geschmückter Fahnensaal sowie eine Schlagerbar, ein Discozelt und ein Weinstüberl. Bei diesem tollen Angebot wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.