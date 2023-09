10 Jahre Kastell Stegersbach

Nach vielen Jahren in den Vereinigten Staaten, wo Marc Peischl auch seine Frau kennenlernte, wollte er in seiner Heimat ein völlig neuartiges gastronomisches Projekt auf die Beine stellen. Aus einem Museum wurde eine gastronomische Sehenswürdigkeit. Das weit über die Landesgrenzen hinaus bekannte Kastell, das 2013 eröffnet wurde. „Mit 30 Mitarbeitern und 3 Lehrlingen ist das Kastell auch bedeutender Arbeitgeber und Ausbildner in der Region“, streicht Wirtschaftskammer Güssing Regionalstellenobmann Roman Eder die regionalwirtschaftliche Bedeutung des Betriebs hervor.