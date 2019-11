Vor etwas mehr als einem Monat hat das neue Fachmarktzentrum am Gelände des ehemaligen Hofer-Marktes eröffnet. Im Sommer wurde bekannt, dass sich mit dem „the italian“, einem Ganztages-Gastronomiekonzept des Kaffeespezialisten Schärf, auch ein Lokal im FMZ ansiedelt.

Mit der Eröffnung im vierten Quartal des heurigen Jahres ist es nichts geworden. Im Zuge der Rubrik „Frag die BVZ“ wollten zahlreiche Leser wissen, warum das Lokal noch nicht eröffnet hat. Die BVZ hat nachgefragt: „Wir beginnen in den nächsten Wochen mit dem Innenausbau, die Eröffnung ist im zweiten Quartal des nächsten Jahres geplant“, hieß es auf Nachfrage von Markus Pflug von der Schärf-Company.

the italian

„Mit der Wahl des Standortes an diesem strategisch wichtigen Verkehrsknotenpunkt und der Platzierung in dem mit Lift und Treppe erschlossenen Obergeschoss des FMZ liegen wir verkehrstechnisch mitten im Geschehen und bieten unseren Gästen trotzdem eine Rückzugszone mit einem attraktiven Produktangebot in einem ganz speziellen Ambiente“, erklärt Pflug. Bewerbungen für den Standort unter markus.pflug@the-italian.at.

