Wirbel um Jagdgatter in Strem

Geht es nach dem Verein gegen Tierfabriken (VGT) und den Grünen, dann hätten Zäune rund um Jagdgatter bis 1. Feber entfernt werden müssen. An diesen Tag ist nämlich die Übergangsfrist ausgelaufen. Bei einem Lokalaugenschein in Strem kritisierte der VGT mit Obmann Martin Balluch und Grünen-Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller, dass dies nicht passiert sei. Die Zäune seien leider unverändert da. Es gebe keine Lücken, damit Wildtiere ein- und auswechseln können. Ein geöffnetes Zufahrtstor, wie in Strem, sei, so Balluch zu wenig.

Gegen jenen Grundeigentümer in Strem hat der VGT Anzeige erstattet. Völlig zu Recht, meint auch Grünen-Landtagsabgeordneter Wolfgang Spitzmüller beim Lokalaugenschein in Strem.

Aus dem Büro des zuständigen Landesrat Leonhard Schneemann hieß es zur Causa, dass per Gesetz dem Wild ein gefahrloses Ein- und Auswechseln ermöglicht werden müsse. Das könne durch offene Zäune passieren oder durch die Errichtung von Wildbrücken. Ob die Gatter-Besitzer das ausreichend umgesetzt haben, werde von den Bezirkshauptmannschaften geprüft. Seitens der Bezirkshauptmannschaft Güssing teilt man mit, dass Besitzer der umfriedeten Eigenjagdgebiete von der Behörde zu Beginn dieses Jahres schriftlich darauf hingewiesen wurden, dass ihre umfriedeten Eigenjagdgebiete mit 1. Feber aufzulassen sind. Seit 1. Feber wird dies seitens der Behörde auch kontrolliert. Zudem werden die eingelangten Anzeigen geprüft.

Auf Nachfrage der BVZ hieß es sowohl von Nikolaus Draskovich, als auch von Alfons Mensdorff-Pouilly, dass man sich an gesetzliche Vorgaben sehr wohl halte. „Unsere Jagdgatter sind offen. Das Wild kann ein und aus“, erklärt Mensdorff-Pouilly. Auch Nikolaus Draskovich steht in ständigem Kontakt mit den Behörden. Zäune will er teilweise stehen lassen, vor allem um das Eindringen von Rotwild zu verhindern und Bäume vor Wildverbiss zu schützen.

„Das dient auch dem Schutz von Mischwaldkulturen. Man habe in den vergangenen Jahren versucht, dort klimafitte Wälder zu etablieren“, so Draskovich. Gejagt werden darf in den ehemaligen Gattern auch weiterhin, jedoch zu den gleichen Auflagen wie in anderen Revieren. Aufregung hat es auch am Samstag in Strem gegeben. Der VGT hat in einer Aussendung von einer mutmaßlichen Treibjagd im Jagdgatter in Strem berichtet. Anrainer und Tierschützer haben demnach das Geschehen dokumentiert, der VGT habe die Polizei gerufen.

