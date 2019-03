Bald bereichert ein neues Lokal die Bezirkshauptstadt: Das „Rina´s“ wird Anfang April seine Pforten öffen.

Für die Neo-Lokalinhaberin geht damit ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: „Es ist schon lange ein Traum von mir, mich mit einem eigenen Gastronomiebetrieb selbstständig zu machen“, erzählt Kerstin Penc-Katschner. Die gebürtige Limbacherin hat die Tourismusschule in Bad Gleichenberg absolviert und ist schon viele Jahre in diesem Bereich tätig. Durch Zufall erfuhr sie von der Schließung der „Kanzlei“ von Philipp Kroboth. Da nutzte sie die Chance und arbeitet seither mit vielen Ideen an der Umsetzung ihres Traums.

Das „Rina´s“ soll an sieben Tagen in der Woche geöffnet sein und wird seinen Gästen eine große Auswahl bieten: Mit einem Frühstücksangebot kann man hier gemütlich in den Tag starten. Es wird kein Buffet geben, sondern die diversen „Frühstücks-Packages“ werden mit Bedienung an den Tisch serviert, um den Komfort für die Gäste zu gewährleisten.

Mittags wird von Montag bis Freitag ein zweigängiges Menü auf der Karte stehen, und am Abend können die Besucher in entspannter Atmosphäre aus der regionalen Karte wählen, die auch saisonbedingt alle fünf- bis sechs Wochen gewechselt wird. Abgerundet wird das Angebot mit einer kleinen Bar im Schankbereich, die zu einem „After-Work-Drink“ einlädt. Einer der ersten und besonders stolzen Besucher wird sicher die Nichte von Kerstin Penc-Katschner sein: Durch sie kam das Lokal zum Namen „Rina´s“, da sie in der Zeit, als sie sprechen lernte, sich selbst statt „Katharina“ als „Rina“ bezeichnete.