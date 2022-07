Einbruch in Pizzeria in Güssing: 22-Jähriger festgenommen

Werbung

Der Täter, ein 22-jähriger Asylwerber aus Gambia, stieg in den frühen Sonntagmorgenstunden über den Hinterhof in das Lokal ein. Er entfernte dabei mit Gewalt das Fliegengitter des Küchenfensters und gelangte dadurch in die Räumlichkeiten. Er durchsuchte das gesamte Lokal und stahl aus einer Kellner Brieftasche das Bargeld.

Die Tat wurde durch die im Gasthaus befindliche Videoüberwachung aufgezeichnet und der Täter konnte noch im Laufe des Tages von Beamten der Polizeiinspektion Güssing ausgeforscht und festgenommen werden.

Der junge Mann wurde nach der Einvernahme in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt.

