Ein Zuhause für das Mauswiesel in Wörterberg

Die Erhaltung und Förderung der Biodiversität – also der Artenvielfalt – war Thema eines hochinteressanten Exkursionstages am Biohof Wolf und am Bio-Dexter-Rinderhof Pfeiffer. Bei der von der Landwirtschaftskammer Burgenland organisierten Weiterbildungsveranstaltung im Rahmen des Agrarumweltprogramms ÖPUL 2023 informierte Moderatorin Claudia Winkovitsch über Wissenswertes. Unter Mitwirkung von Julia Wolf, Angela Pfeiffer und Viktoria Pieber wurden den Teilnehmern die Themengebiete praktisch veranschaulicht und mit allen Sinnen erfahrbar gemacht.

Am Beginn stand eine Gartenrunde, bei der die Thematik des Klimawandels in Bezug auf Fauna und Flora erörtert wurde. Die Schaffung von Rückzugsorten und Lebensräumen für heimische Tier- und Pflanzenarten bringt erwünschte Ergebnisse:

Gemeinsame Zubereitung einer „wilden“ Jause mit regionalen Schmankerln und Wildkräutern. Foto: Claudia Winkovitsch

So hat sich in einem Totholzhaufen ein Mauswiesel angesiedelt, das, durch die Spezialisierung auf die unterirdische Jagd von Wühlmäusen, die Bestände in Schach hält. Frösche, Kröten, Molche und Ringelnattern finden im Biotop perfekte Bedingungen und helfen ebenfalls sehr effizient, Schädlinge einzudämmen.

So entstehen natürliche Kreisläufe, von denen alle profitieren. Die richtige Standortwahl von heimischen Gehölzen, das Aussamenlassen von Kultur- aber auch Wildpflanzen und deren Bedeutung für intakte und artenreiche Lebensräume für Vögel und Insekten und mehr waren weitere Themen.

Und auch die vielseitige Verwendbarkeit von Kräutern und Beeren wurde bei der Herstellung von Schafgarbenbutter, Smoothies und Schafkäsebällchen zum kulinarischen Erlebnis.

Am Bio-Rinderhof Pfeiffer wurde im Anschluss ein Monitoring der Artenvielfalt durchgeführt: Die Anzahl der verschiedenen Pflanzen in einer angelegten Biodiversitätsfläche wurde bestimmt und die Auswirkung von Beweidung untersucht. „Die Natur, einfach arbeiten lassen und ihr vertrauen, und nur dort eingreifen, wo es nötig ist“, bringt es Julia Wolf auf den Punkt.

