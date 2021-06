Bürgermeisterin Andrea Reichl hat die App schon auf ihrem Handy installiert. David Marousek

Wie im Gemeinderat beschlossen, hat sich die Marktgemeinde auf die Nutzung der Gemeinde-App „Cities“ geeinigt.

Kostenfrei und schnell auf dem Smartphone abrufbar, sollen jetzt alle relevanten Informationen verfügbar sein.

Ab dem 14. Juni kann die App kostenlos im Apple App-Store und dem Google Play-Store für iOS- und Android-Nutzer heruntergeladen werden.

Neben der Marktgemeinde Deutsch Kaltenbrunn nutzt auch das steirische Fürstenfeld diese App, durch einen schnellen Wechsel innerhalb der App, können also auch die Informationen des steirischen Nachbarn eingesehen werden.

Müllkalender, Karten oder persönliche Dinge

Neben den via App ausgesendeten Informationen, können auch interaktive Karten eingesehen werden oder eine Liste der örtlichen Vereine und Betriebe, sowie Ansprechpersonen.

Weiters werden die zahlreichen Veranstaltungen innerhalb der Marktgemeinde eingetragen. Auch der Müllkalender kann kostenlos in der App abgerufen werden. Wenn jemand ein persönliches Anliegen an die Gemeinde hat, kann dies ebenfalls via App an die Gemeindevertreter übermittelt werden.

„Alte“ Medien bleiben nicht ausgeschlossen

Das bedeutet jedoch nicht, dass die Gemeinde nur noch via App mit den Bürgerinnen und Bürgern kommuniziert. Die Gemeindezeitung, die Homepage, Postsendungen und Plakate werden auch weiterhin in gewohntem, vollem Umfang zur Verfügung stehen.

Am 31. März erfolgte die Praxisübergabe von Doktor Kristian Leonhardt hin zu Doktor Philipp Karner. Die Marktgemeinde bedankte sich für die 36-jährige Tätigkeit beim Gemeindearzt. Marktgemeinde Deutsch Kaltenbrunn

Neue Eröffnungen in der Marktgemeinde

Himmlische Spezialitäten: An der Deutsch Kaltenbrunner Bergstraße 57 hat die Familie Martin und Romana Himler einen Hof-Verkauf neu eröffnet. Dienstag und Donnerstag ist jeweils von 17 bis 19 Uhr geöffnet, am Samstag von 9 bis 13 Uhr. Das Tierwohl steht an erster Stelle für den Betrieb.

Elektronikfirma: Der Deutsch Kaltenbrunner Ewald Kropf hat in diesem Jahr eine Elektronikfirma an der Gartensiedlung 12 in der Marktgemeinde eröffnet.