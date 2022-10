Güssing: Laky geht und bleibt noch kurz

Werbung

Wenn der neue Gemeinderat am 25. Oktober (19.30 Uhr) im Stadtsaal angelobt wird, dann wird Andreas Laky (ÖVP) nur kurz im Amt sein. Der gewählte Mandatar hat sich nach zehn Jahren im Gemeinderat entschieden, der Politik den Rücken zu kehren. Sein Mandat hat er bereits im Vorfeld der Angelobung zurückgelegt, allerdings mit einem formalen Fehler. „Andreas Laky hätte auch auf sein Mandat als Ersatzgemeinderat verzichten müssen, was verabsäumt wurde und erst nach der Angelobung korrigiert werden kann“, erklärt Alois Mondschein, der sich in der konstituierenden Sitzung wieder der Wahl als Vizebürgermeister stellt.

Die Entscheidung von Laky, der zehn Jahre im Gemeinderat war, bedauere er sehr, „nehme sie aber zur Kenntnis“, so Mondschein. Das Ziel der ÖVP, erklärt Laky, die absolute Mehrheit im Gemeinderat zu brechen habe man verfehlt. „Die Aussicht aus der Oppositionsrolle heraus, für Güssing wichtige Impulse setzen zu können, muss ich unter diesen Umständen aber leider aufgeben“, erklärt Laky die fehlende Zusammenarbeit mit der SPÖ in den letzten Jahren und begründet damit seine Entscheidung.

Für die ÖVP soll in weiterer Folge Michael Hoffmann als Ersatzgemeinderat angelobt werden. Bei der SPÖ werden mit Patrick Gober, Thomas Knor und Robert Antoni drei neue Mandatare in den Gemeinderat einziehen. Die bisherige Gemeinderätin Alexandra Kopitar wird Ersatzgemeinderätin für die SPÖ.

