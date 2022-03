Gemeinderat Güssing Mehrheit klar für Photovoltaik

Bei der von der ÖVP einberufenen Gemeinderatssitzung in Güssing wurden die Tagesordnungspunkte seitens der SPÖ vertagt. Die nächste Sitzung ist am 28. März in der Aula der Hauptschule.