Poly Stegersbach in neuem Glanz

Fleißig mitgeholfen haben die SchülerInnen beim Ausräumen der Klassen, bevor zu Ferienbeginn die Sanierungsarbeiten begonnen haben. Pünktlich zum Schulstart können sie jetzt in einem top modernen Umfeld unterrichtet werden.

Die Räumlichkeiten der Polytechnischen Schule wurden unter der „Bauaufsicht“ von Schulwart Horst Pichler von der Decke über die Wände bis zum Boden generalsaniert, die Türen erneuert und neue Beleuchtungskörper installiert.

In Kürze werden auch neue Tafeln erwartet. Bereits im Vorjahr wurden die Garderoben mit neuen Schränken versehen. „Wir werden heuer so um die 40 SchülerInnen haben, auch ukrainische SchülerInnen kommen dazu. Wir sind sehr zufrieden mit den Schülerzahlen, die nach einem Anstieg in den letzten Jahren gleichbleibend gut sind“, so Direktor Erich Proszer.

