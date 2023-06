Neuer Chef für Absolventenverein der LFS Güssing

In der Landwirtschaftlichen Fachschule Güssing fand die ordentliche Generalversammlung des Absolventenvereines statt. Eines Vereines, der die Verbindung ehemalige SchülerInnen untereinander, den gegenseitigen Austausch und die Weiterbildung der Mitglieder fördert. Bezirksreferent Christian Reicher sprach über den Einfluss des Klimawandels auf die Landwirtschaft. Geschäftsführer Gerhard Müllner berichtete über die Einführung des Ausbildungsschwerpunktes Landwirtschaft, bevor dann die Weichen für die Zukunft gestellt wurden. Gründungsobmann Josef Pomper legte nach zehnjähriger Tätigkeit sein Amt zurück. Die Neuwahlen unter der Leitung des 2. Landtagspräsidenten Walter Temmel bestimmten Eberaus Bürgermeister Johann Weber als neuen Obmann. „Netzwerkverbindungen beginnen schon in der Schulzeit und sind für das weitere persönliche und berufliche Leben sehr wichtig“, betonte Weber in seiner Antrittsrede. „In meiner Funktion als Kammerrat, als Obmann des Maschinenringes, als Lagerhausobmann und Absolvent der LFS Güssing möchte ich dieses große Netzwerk mit den 170 Mitgliedern des Absolventenvereines für Vereinszwecke nützen“, sagt Weber.

Nach einem gemütlichen Beisammensein mit Speis und Trank aus selbsterzeugten Bio-Produkten wurde die Generalversammlung geschlossen.