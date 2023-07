Herzensprojekt: „Miteinander steht im Vordergrund“

Das von Südburgenland Plus geförderte Projekt ist Bürgermeister Wolfgang Sodl ein persönliches Anliegen. „Ich habe miterlebt, wie sich Großfamilien in den 70ern verändert haben und seitdem das persönliche Aufeinandertreffen von Generationen immer mehr abnimmt. Durch die Covid-Situation hat sich auch die Kommunikation in der Gesellschaft verändert. Aus dem heraus hat sich die Idee geformt - wie bringe ich Generationen wieder zusammen?“ Entstanden ist daraus ein rund 7.000 Quadratmeter großes Areal, das sich zwischen dem Feuerwehrhaus und dem Pflegekompetenzzentrum erstreckt. Dort, wo derzeit noch der Kinderspielplatz und eine eingezäunte, verwachsene Teichanlage ist, werden der Bevölkerung - die in die Vorarbeiten und die Ideenfindung miteinbezogen wurde - in gut einem Jahr eine Bocciabahn, ein Park mit Rosenpergola, ein Naturteich mit Pavillon, ein Naturspielplatz samt Wellenbahn, ein Funcourt und eine öffentliche WC-Anlage zur Verfügung stehen. Auf dem Funcourt kann man sich sportlich austoben und auspowern. Ein umfangreiches Bepflanzungskonzept mit heimischen Pflanzen sichert die Vielfalt von Fauna und Flora. „Die Ausschreibungen sind am Montag rausgegangen“, freut sich der Bürgermeister. In den Herbst- und Wintermonaten wird daran gearbeitet und im Sommer nächstes Jahr soll die feierliche Eröffnung stattfinden.

Laut Elke Lang darf man für den Platz, dem eine Kostenschätzung von rund 480.000 Euro vorangeht, unter anderem auf Fördermittel des Landes, Bundes und der EU mit 50 bis 80 Prozent hoffen.

Diesen runden Platz wird es in der Form später nicht mehr geben; die Glastafeln, symbolisch für die neun Ortsteile von Olbendorf, werden an einer anderen Stelle am Areal wieder aufgestellt. Foto: Silke, Silke