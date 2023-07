Ausstellung: Eröffnung des „verbotenen Gartens“

Sabine Weinert wurde 1962 in Wien geboren und besuchte die Kunstschule und Universität für angewandte Kunst in Wien. 20 Jahren wohnte sie in Kärnten, bevor sie 2014 wieder in ihre Heimat Perchtolsdorf in Niederösterreich gezogen ist. Die Künstlerin hält ihre Werke in Öl auf Leinwand sowie mit Graphitschrift auf Papier und Karton fest. Dabei sollen vor Realität und Traum verschwimmen. Vergangenen Samstag fand die Vernissage „Der verbotene Garten“ von Sabine Weinert im Freilichtmuseum Gerersdorf statt, die zahlreiche Gäste nicht verpassen wollten. Begrüßt wurden die Gäste von Wilhelm Pammer und Gerhard Kisser, eröffnet hat die Ausstellung Wolfgang Spitzmüller. Die Werke können noch bis 10. September bestaunt werden.