Rochade an VP-Spitze: Manuel Zach übernimmt

Werbung

Für Manuel Zach ist es eine ungewohnte Rolle nicht die Mehrheit im Gemeinderat zu haben. Nach den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen und der Wahlniederlage der ÖVP, wurde der bisherige Gemeindevorstand jetzt zum Vizebürgermeister von seiner Fraktion gewählt.

Günter Berzkovics, rückt nach der verlorenen Bürgermeisterwahl in die zweite Reihe und wird im Gemeinderat bleiben. Für Zach ist der Schritt nach vorne ein wichtiger, um sich auch wieder komplett neu aufzustellen.

„Wir sind mit Zielen in die Wahl gegangen, die wir nicht erreicht haben. Die Themen, die wir vor der Wahl umsetzten wollten, die können wir auch nachher umsetzten und darum geht es“, erklärt er. Für Zach sei es wichtig, an einem Strang zu ziehen und das habe bis jetzt mit der SPÖ funktioniert und soll auch weiter so sein. „Für mich zählt es nicht Parteipolitik zu machen, sondern Poltik für die Menschen im Ort zu machen“, erklärt der Neo-Vizeortschef.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.