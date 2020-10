Um auch Pendlern aus den Bezirken Güssing und Oberwart die Möglichkeit zu bieten, wochentags mit dem Bus nach Graz zu pendeln, wurde letztes Jahr der Prozess zur Initiierung einer Buslinie Güssing – Graz beziehungsweise Oberwart – Graz gestartet. Im Rahmen des EU-Projektes „Connect2CE“ wurden Fahrgastpotentiale erhoben. Im Bezirk Güssing sind das rund 250 Erwerbspendler und rund 60 Studenten, die täglich nach Graz pendeln.

In einem ersten Schritt wurde Anfang März die Verbindung Oberwart – Hartberg – Graz und Güssing – Fürstenfeld – Graz als Verlängerung zweier bestehender steirischer Postbuslinien ins Leben gerufen. Diese Linien sind, aufgrund der Bedienung steirischer Haltestellen, für burgenländische Fahrgäste nicht die optimale Lösung, da die Fahrzeiten 1,45 Stunden und mehr in eine Richtung betragen.

Um den Betrieb für burgenländische Fahrgäste effizienter zu gestalten und zu optimieren, will das Land eine möglichst direkte geführte Kursführung verwirklichen.

„Dadurch sollen Fahrzeiten von 90 Minuten in eine Richtung ermöglicht werden. Oberstes Ziel: Rascher in die Steiermark kommen – und Stärkung des Südburgenlands“, erklärt Landesrat Heinrich Dorner. „Aus diesem Grund wurde eine eigene Landesgesellschaft gegründet, die die Busverkehrsleistung ausübt. Dadurch ist eine wesentlich einfachere Adaptierung und Anpassung von Fahrplänen an die sich ändernden Bedürfnisse der Fahrgäste möglich“, erklärt Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Die zu gründende Gesellschaft „Verkehrsbetriebe Burgenland GmbH“ wird ihren Sitz in Güssing haben. Vorgesehen ist die Anschaffung von vier 20-Sitzerbussen und die Beschäftigung von zehn LenkerInnen. Der Fahrplan sieht fünf Kurspaare Güssing – Oberwart an Werktagen beziehungsweis fünf Kurspaare als Zubringer Oberwart– Ilz vor. Zusätzlich sind auch je ein oder zwei Kurspaare an Sonn- und Feiertagen vor Werktagen vorgesehen.

Planmäßiger Start des Busbetriebes ist der 12. Dezember als Ersatz für die an die Post übergebene Linie und mit 12. Jänner 2021 der Vollbetrieb.