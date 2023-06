Wanderausstellung zeigt „100 Jahre an Grauslichkeiten“

Das Projekt „border(hi)stories – 100 Jahre Grenzgeschichte(n)“ setzt sich mit der Geschichte des Grenzraumes von Österreich und Ungarn im 20. Jahrhundert auseinander. Rund 60 Gedenkorte erinnern an tragische Ereignisse und an grenzüberschreitende Verbindungen vom Ersten Weltkrieg bis in die Gegenwart. Und diese Wanderausstellung aus österreichischer und ungarischer Perspektive wurde nun im Landtechnikmuseum in St. Michael eröffnet.

„Im Grunde bedeuten 100 Jahre burgenländische Grenzgeschichte auch 100 Jahre an Grauslichkeiten“, betonte der Historiker Gerhard Baumgartner, der die Ausstellung mitkonzipierte. „Entlang der Grenze ist aber auch mehrere Male Weltgeschichte geschrieben worden. Die allererste Vertreibung von Juden aus dem Gebiet des deutschen Reiches erfolgte 1938 in Kittsee. Den ungarischen Volksaufstand 1956 kennen die meisten. US-Präsident Richard Nixon war im Burgenland zu Besuch und dann natürlich 1989, die Grenzöffnung zwischen Österreich und Ungarn. Das haben wir alles da drinnen“, sagt Baumgartner. Und es waren Tragödien, die sich da abspielten. „Die sind die vielen Opfer der jüdisch-ungarischen Zwangsarbeiter. Wir kennen nur Rechnitz, aber das gibt es auch auf ungarischer Seite in Sopron zum Beispiel. Und die Vertreibung der Ungarn-Deutschen 1946 ist natürlich auch ein Thema, wo es nicht minder grausam zuging“, sagt Baumgartner, der die Ausstellung natürlich auch für nachfolgende Generationen als wichtig betrachtet. Und Kids in den Schulen der Grenzregion stellten eine wichtige Zielgruppe dar. „Wir haben die Feststellung gemacht, dass Kinder sich für Geschichte begeistern, wenn sich diese Geschichte in ihrem engeren Umfeld, in ihrer Familie anspielte“, sagt Gerhard Baumgartner. „Das hat in allen Schulprojekten wunderbar funktioniert und deshalb wollten wir das auch jeweils so nah und regional wie möglich haben“, so Baumgartner, der auf spannende fächerübergreifende Schulprojekte verweist. Die Ausstellung wurde von Landtagspräsidentin Verena Dunst eröffnet.