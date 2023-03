Apotheke in Stegersbach: Mehr als nur eine Apotheke

Werbung

Im Herbst 2020 übernahm Amir Shirazi die Apotheke in Stegersbach. In den vergangenen drei Jahren hat sich in Sachen Innovation und Weiterentwicklung einiges getan. In den letzten Jahren wurde sehr viel umgebaut und auch das Team der Apotheke wuchs gemeinsam mit dem Corona-Testzentrum auf fast 30 MitarbeiterInnen. Von Beginn an stand der Fokus auf Innovation. Die Apotheke verfügt seit Neuestem auch über einen Roboter, der aus dem voll digialisierten Medikamentenlager das richtige Produkt holt und es am Arbeitsplatz zur Entnahme bereitstellt. Aus diesem Grund sparen sich die MitarbeiterInnen den Weg zu den Regalen und Kästen. Vor allem während der Pandemie wurde das Testzentrum mit eigener automatisierter PCR-Testauswertung ausgestattet, das das Ergebnis innerhalb weniger Stunden generiert. Auch die Wirtschaftskammer gratulierte Amir Shirazi und seinem Team zu dieser erstaunlichen Entwicklung.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.