Spital Güssing sucht neuen Direktor

Marc Seper wird neuer kaufmännischer Direktor der Klinik Oberwart. Der Oberwarter ist noch bis 1. Dezember kaufmännischer Direktor in der Klinik Güssing und übernimmt dann das Oberwarter Krankenhaus, wo mit der Übersiedlung vom alten ins neue Haus und mit dessen Inbetriebnahme große Aufgaben warten. „Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe und die Zusammenarbeit mit allen Kolleginnen und Kollegen. Auf uns warten im kommenden Jahr zahlreiche interessante Aufgaben. Zudem bin ich mir sicher, dass die Klinik Oberwart in den kommenden Jahren ihre zentrale Rolle in der Gesundheitsversorgung der Burgenländerinnen und Burgenländer weiter ausbauen wird“, sagt Marc Seper.

Generationenwechsel wird vollzogen

Sepers Vorgänger, der langjähriger Verwaltungsdirektor Johann Nestlang, tritt in den Ruhestand und damit setzt die „Gesundheit Burgenland“ auf frische Kräfte. „Ich freue mich, dass wir mit Marc Seper den Generationswechsel in Oberwart perfekt vollziehen konnten“, sagt Stephan Kriwanek, der Geschäftsführer der Gesundheit Burgenland. „Seper kennt unsere Strukturen bestens, er hat sich als kaufmännischer Direktor in Güssing in den vergangenen Jahren mehr als verdient gemacht. In seiner Heimatstadt Oberwart wartet nun die große Aufgabe auf ihn, in die neue Klinik ab Frühjahr 2024 zu übersiedeln und danach den Betrieb wirtschaftlich gut zu führen – ich bin überzeugt davon, dass wir mit Marc Seper die beste Person dafür engagiert haben. Ich freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit“, sagt Kriwanek.

In Güssing Spuren hinterlassen

In seiner Zeit als Kaufmännischer Direktor in Güssing war Seper maßgeblich an der größten Investitionsoffensive beteiligt. Das Investitionsvolumen betrug 10 Millionen Euro und Herzstück war die Implementierung eines neuen Departments für Akutgeriatrie und Remobilisation. Außerdem entstanden in der südlichsten landeseigenen Klinik in den vergangenen zwei Jahren ein neuer Haupteingang mit Cafeteria, ein Medikamentendepot, ein neuer Endoskopiebereich, eine neue Abteilungsleiterspange, ein Monitoringraum im Bereich der Intensivstation, ein interdisziplinärer Behandlungsbereich, ein neuer Verwaltungsbereich sowie neue Personalwohnungen. Der 36jährige Oberwarter war aber auch vorher schon ein voll beschriebenes Blatt. Vor seinem Engagment als kaufmännischer Direktor der Klinik Güssing war er acht Jahre Geschäftsführer der Diakonie Südburgenland und trug dort maßgeblich zur Entwicklung des Unternehmens zu einem sozialen Dienstleister im Bereich „Menschen im Alter“ mit heute über 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei.

Vorgänger Johann Nestlang, wechselt nach 26 Jahren bei der Gesundheit Burgenland (vormals: KRAGES) in den Ruhestand. Die Gesundheit Burgenland wird die Kaufmännische Direktion der Klinik Güssing neu ausschreiben.