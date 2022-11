Gesunkene Nachfrage Weitzer Parkett baut in Werk in Güssing ein Drittel des Personals ab

Symbolbild Foto: Thaiview, Shutterstock.com

D ie oststeirische Weitzer Parkett Gruppe hat am Mittwoch angekündigt, dass sie das Personal in ihrem Werk in Güssing aufgrund der gesunkenen Nachfrage um rund ein Drittel reduzieren wird.