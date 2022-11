Borg Güssing siegt bei Geschichte-Quiz

Werbung

Acht Teams aus dem Komitat Vas und die Teams aus Güssing beziehungsweise Oberwart (ZBG Oberwart) stellten sich den Aufgaben, die sich mit der österreich-ungarischen Grenzgeschichte des 20. Jahrhunderts befassten.

Und weil Geschichte in Ungarn ein verpflichtendes Maturafach ist, bekommt der Erfolg des Güssinger Teams zusätzlichen Glanz. Das siegreiche Team darf eine Exkursion zum Paneuropa-Picknick-Gedenkort an der österreichisch – ungarischen Grenze, in der Nähe von Sopron, absolvieren.

