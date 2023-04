Saisonstart für Pflanzenmärkte

Kommenden Samstag findet am Badesee Rauchwart ab 10 Uhr vormittags wieder der beliebte Pflanzenmarkt „Von Ochsenherz, Zebratomate, Baumspinat & Co“ statt. Die Veranstaltung des Vereins Wieseninitiative hat sich in den letzten Jahren zu einem Event entwickelt, das zahlreiche BesucherInnen anlockt. Mit über 70 Ständen ist der Pflanzenmarkt der größte Bauernmakrt im ganzen Burgenland. Bio-Bauern, Raritätenzüchter, Baumschulen und Kunsthandwerker bieten beim Pflanzenmarkt ihre selbstgezogenen Pflanzen, selbstproduzierten Schmankerl und Handwerksproduke an. Auch Privatpersonen, die einfach zu viele Gemüsepflanzen selbst ausgesät haben, können diese gerne zum Pflanzenmarkt mitbringen und dort verkaufen oder tauschen. Eine Anmeldung per E-Mail an wiesen-initiaative@gmx.at ist dafür erforderlich.

