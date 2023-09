Großpetersdorf Spendenaktion im Lucky Town: 2.500 Euro für Pro Juventute Stegersbach

Michael Oberfeichtner vom O.K. Energie Haus (l.), Dieter Ekker (2.v.r). von KFZ Ekker und Sascha Wurglits (r.) vom Gasthaus Wurglitsch überreichten den Scheck über 2.500 Euro an den Teamleiter Christian Amtmann und der Stellvertreterin Julia Zax von Pro Juventute in Stegersbach. Foto: zVg

Werbung

B ereits zum dritten Mal in Folge wurde von den drei Nachbarunternehmen aus Großpetersdorf – O.K. Energie Haus GmbH, Gasthaus Wurglits und KFZ Ekker im Lucky Town ein Spendenabend für wohltätige Zwecke organisiert. In diesem Jahr stand die Aktion ganz im Zeichen der Unterstützung für die Pro Juventute Wohngemeinschaft in Stegersbach.