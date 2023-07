Bezirk Güssing: Schwere Unwetter sorgen für großflächigen Stromausfall

Ein heftiges Unwetter hat heute Nachmittag den Bezirk Güssing stark getroffen. Derzeit sind mehr als 20 Feuerwehren im Einsatz, teilte Feuerwehr-Pressesprecher Jörg Stipsits mit. Der heftige Sturm hat zahlreiche Bäume entwurzelt und reihenweise Dächer abgedeckt. Besonders stark erwischt hat es die Stadt Güssing, Kukmirn, Limbach und Eisenhüttl. Auch in Stegersbach gibt es zahlreiche Einsatzadressen, wo die Feuerwehren mit Pumparbeiten beschäftigt sind. Man habe, so Stipsits, auch Feuerwehren aus dem Bezirk Oberwart nachalarmiert, um mit Hubrettungsgeräten die zahlreichen Einsatzadressen abzuarbeiten.

Die Netz Burgenland arbeitet derzeit an der Wiederherstellung der Stromversorgung in den betroffenen Gemeinden. Glück im Unglück hatte das Krankenhaus Güssing, wo es durch das heftige Unwetter zu keinen gröberen Einschränkungen in der medizinischen Versorgung kam, teilte Marc Seper, Kaufmännischer Direktor, auf Nachfrage der BVZ mit. Lediglich zu etwas Wassereintritt im Baustellenbereich.

Die BVZ hält Sie weiterhin auf dem Laufenden.