Akutgeriatrie, Remobilisation: Neue Abteilungen im Spital ab September

Im Güssinger Krankenhaus sind ab September zwei Abteilungen speziell für Menschen im fortgeschrittenen Alter verfügbar, die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Auch in Kittsee werden diese Abteilungen etabliert. Die KRAGES investiert insgesamt fünf Millionen Euro, drei davon in Güssing, und bietet somit erstmals im Burgenland spezielle Therapien für Personen ab 65 Jahren, die nach akuten Erkrankungen oder chronischen Beschwerden den Weg zurück in den Alltag beschreiten. Dies soll in den Departments AG/R (Akutgeriatrie und Remobilisierung) unterstützt werden.

„Unser Ziel ist es, durch aktivierende Pflege die Ressourcen und die Selbstständigkeit der Patientinnen und Patienten zu fördern.“

Sandra Siegl, Pflegeleiterin der AG/R in Güssing

Die Abteilungen werden pro Standort im Endausbau über 24 stationäre Plätze und vier ambulante Betreuungsplätze verfügen, wobei am Güssinger Standort die Abteilungen schrittweise hochgefahren werden.

Sandra Siegl, Pflegeleiterin der AG/R in Güssing, setzt auf aktivierende Pflege: „Unser Ziel ist es, durch aktivierende Pflege die Ressourcen und die Selbstständigkeit der Patientinnen und Patienten zu fördern.“ Da im Burgenland bisher keine Strukturen für die explizite Versorgung älterer Menschen zur Verfügung stand, ist die Aufstockung auf 48 Betten ein wesentlicher Beginn.

Neben dem neuen Angebot werden so laut KRAGES-Geschäftsführer Hubert Eisl zusätzlich die Krankenhausstandorte im Norden und Süden gestärkt. Bisher mussten Patienten im Bedarfsfall auf andere Bundesländer ausweichen.

Das Anmeldeformular gibt es online auf www.krages.at.

Es muss gemeinsam mit dem zuweisenden Arzt ausgefüllt werden und kann per Post oder Online-Upload eingereicht werden.

