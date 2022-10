Alois Mondschein bleibt

Werbung

Unveränderte Wetterlage in Güssing. ÖVP-Vizebürgermeister Alois Mondschein hat die Niederlage bei den Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen am 2. Oktober verdaut. Ein Rücktritt kommt nicht in Frage.

„Wir werden noch einige Zeit Wunden lecken, das ist klar. Aber wir haben auch ein paar neue, junge Kandidaten im Team und werden unsere Linie ausarbeiten und konsequent weiter verfolgen. Es hat ja schon 2017 Stimmen gegeben, die meinten, dass ich alles hinwerfe. Das hab ich nicht getan und das tu ich auch diesmal nicht. Ich mache das für Güssing“, so Mondschein.

„Das ist Sache der ÖVP“, kontert Bürgermeister Vinzenz Knor ungewöhnlich emotional. „Vielleicht hat die ÖVP ja nur eine dünne Personaldecke“, sagt Knor. „Aber vielleicht will Vizebürgermeister Mondschein auch nur mit aller Gewalt alles an sich reißen. Es entspricht ja seinem Wesen, dass er immer im Mittelpunkt stehen will“, so Knor.

Dieser Stachel sitzt und macht die viel zitierte Eiseskälte im Güssinger Gemeinderat keinen Deut wärmer. „Wenn der Bürgermeister mit dem Vizebürgermeister in fünf Jahren kein einziges Gespräch führt, wird das halt schwer. Ich kenne das aus anderen Gemeinden, wo Projekte von Beginn an mit der Opposition besprochen werden. Ich erfahre von Themen, wenn ich die Einladung für die Gemeinderatssitzung bekomme“, klagt Mondschein, der damit auch in der Öffentlichkeit zu kämpfen hat.

„Es gelingt der SPÖ mich so dazustellen, als würde ich nicht zusammen arbeiten wollen. Von mir aus ist der Wille da“, sagt. Mondschein. „Das sind Fantasien von Herrn Mondschein“, wird Knor noch ein wenig emotionaler.

„Es gibt doch vor jeder Sitzung eine Stadtratssitzung, wo über Themen diskutiert werden kann. Seitens der ÖVP wurde da in der letzen Periode sehr wenig diskutiert. Die ÖVP bekommt alle Unterlagen in schriftlicher Form, kann jederzeit nachfragen und ist somit bestens informiert“, sagt Güssings Stadtchef. „Und wenn die ÖVP meint, dass dieser Stil der richtige ist, dann hat sie am 2. Oktober die Antwort bekommen“, so Knor.

Viele Themen – wenig Antworten

Für Mondschein sieht eine produktive Zusammenarbeit anders aus. „Das Wahlergebnis ist zu akzeptieren, aber deswegen sind ja die Themen nicht weniger geworden“, so der ÖVP-Vize. „Wenn unsere drei Hausärzte im Pensionsalter sind, keine Nachfolger in Sicht sind und seitens der Gemeinde keine Initiativen gesetzt werden, ist das ein Problem. Wir verlieren Firmen, wir verlieren Einwohner. Dazu die 24/7 Notarztversorgung, die in Güssing nicht mehr gewährleistet ist. Es gibt viele Themen, die noch zu bearbeiten sind“, sagt Mondschein.

Der Streit um das geplante Photovoltaik-Feld klingt immer noch nach und lässt den Bürgermeister nachlegen. „Das ist wieder typisch ÖVP. Wenn sie die Wahlen verlieren, sind immer die anderen schuld. Genauso ist es mit den Vorwürfen. Natürlich kümmern wir uns darum, aber wenn man schon solche Forderungen stellt, frage ich mich schon, warum man im Gemeinderat sitzt und nicht selbst initiativ wird. Sich in einem Flugblatt ob seiner Connections bejubeln zu lassen, ist zu wenig. Ich würde Herrn Mondschein bitten, diese Connections im Sinne von Güssing endlich auch zu nutzen“, sagt Knor.

Und damit geht der Zwist zwischen dem Ex-Lehrer Knor und seinem Ex-Schüler Mondschein in eine neue Runde. Wetterlage weiter angespannt und laut Kalender, kommt jetzt auch noch der Winter.

