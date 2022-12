Alois Mondschein rechnet mit der Stadtpolitik ab

Werbung

Ludwig van Beethovens Mondschein Sonate war eines der wichtigsten Klavierwerke des populären Tonkünstlers. In Güssing sorgt die „Mondschein-Bilanz“ für Diskussionen - Alois Mondscheins Rücktritt als Vizebürgermeister. Ohne Groll, aber doch mit einem Paukenschlag. Ohne Abrechnung, aber doch mit einer Reihe lauter Töne.

Mondscheins mediale Präsenz auf einem Nenner

„Mir haben immer alle gesagt, dass mir mein Stil bei der Wahl nicht guttun wird. Ich habe aber immer versucht, Politik für Güssing zu machen, die Leute für schwierige Themen zu sensibilisieren“, sagt Alois Mondschein.

„Ich habe die Rechnung präsentiert bekommen, man hat das nicht gut geheißen, mir ging es aber immer nur darum, Güssing vor möglichen Fehlern zu bewahren“, so Mondschein, auf die Frage, warum er denn mit seiner Fraktion bei manchen Tagesordnungspunkten und durchaus nicht unwichtigen Themen, aus dem Gemeinderat auszog. Das war mitverantwortlich für das eisige Klima im Gemeinderat.

„Aber nur so konnte ich mediale Aufmerksamkeit erregen. Durch den Auszug ist davon berichtet worden und das war meine einzige Chance, wichtige Themen in die Medien zu bringen. Mit dem Eindruck, dass ich immer nur streite, aber in Wahrheit war das ein Hilferuf“, sagt Alois Mondschein, dem Themen wie der Bau des neuen Schulcampus unter den türkisen Nägeln brennt.

Ich hab die Rechnung präsentiert bekommen.

Alois Mondschein Vizebürgermeister Güssing

„Beim Architektenwettbewerb wurden 14 Projekte eingereicht. Es wurde wahrscheinlich das schönste Projekt ausgewählt. Ich habe auch dafür gestimmt, aber da hat sich niemand die Frage gestellt, ob denn nicht das zweitschönste, das billigere Projekt nicht auch allen Anforderungen gerecht geworden wäre. So wie man es eigentlich auch im privaten Bereich tut. Vielleicht ist es ja das Beste, aber die Frage ist, ob das auch leistbar ist. Und dieses Projekt hat mir gezeigt, wie mit öffentlichen Geldern umgegangen wird und das bin ich aus meinem Job nicht gewohnt“, sagt Mondschein, der in seinem Brotberuf hohe Millionensummen verwaltet und jede Ausgabe bis ins letzte Detail belegen muss.

„Wieso, warum, war es sinnvoll und auch notwendig - das ist mein Auftrag. Und wenn ich dann sehe, was in einer Gemeinde abgeht, wie ein 20 Millionen Projekt mit einer Diskussion im Gemeinderat beschlossen wird. Dann habe ich damit Probleme“, sagt Mondschein. „Da müsste es im Vorfeld doch Diskussionsrunden mit Experten geben“, sagt Mondschein, der sich bei solchen Angelegenheiten mehr Kontrolle wünscht. „Eine größere Einflussnahme des Landes würde ich mir auch wünschen, betont Mondschein, der die Notwendigkeit einer neuen Volksschule schon sieht.

Zu wenige Meinungen für große Projekte

„Was eine mögliche Renovierung der Schule betrifft, da hätte ich mir weitere Expertenmeinungen gewünscht. Dazu das neue Verkehrskonzept, das da ebenfalls gemacht werden muss. Auch das wird Kosten verursachen. Zu warten bis es dann mal in Betrieb ist, dann ist es zu spät“, fällt Mondschein noch einmal in seinen ganz persönlichen Aufzeigemodus, der ihm, letztendlich auch Wählerstimmen gekostet hat.

„Ich hab nie Politik gemacht, um Wahlen zu gewinnen. Das ist nicht meine Vorstellung von Politik. Es hat aber in den fünf Jahren, in denen ich Vize war und auch in den Jahren davor nur eine einzige Bürgerversammlung gegeben. Zum Thema Volksschule, zum Thema Rathausneubau oder zum Thema Photovoltaikanlage hat es das nicht gegeben und deshalb habe ich immer versucht, über meinen Weg zu informieren. In der Hoffnung, dass sich die Bevölkerung dann doch mehr mit diesen Themen auseinandersetzt. Das wurde nicht gut geheißen, das muss ich akzeptieren“, sagt der Glasinger, der sich als Stadtparteiobmann aber nicht als Kontrollorgan für seinen Nachfolger - Mondscheins Vorschlag ist Franz Fabian - sieht.

„Ich wünsche mir sehr, dass mein Nachfolger mehr Gehör im Gemeinderat und in der Bevölkerung findet. Die Themen, die jetzt da und wichtig sind, müssen bearbeitet werden. Es sind ja noch einige Projekte, wie die geplante Photovoltaikanlage anhängig und da werde ich schon noch für Güssing kämpfen, aber eben in einer anderen Rolle“, so Mondschein.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.