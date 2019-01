Nach der Präsentation der BezirkskandidatInnen wurden auch die Wahlkampfthemen präsentiert. 1.700 Euro Mindestlohn und die korrekte Bezahlung von Überstunden sowie das Schließen der Einkommensschere stehen ganz oben im Forderungskatalog der FSG. Gleiche Regeln am Arbeitsmarkt um Lohn- und Sozialdumping zu verhindern ist ebenfalls eine wichtige Forderung der FSG, so wie auch ein gerechtes Steuersystem mit dem Kampf gegen die kalte Progression. Ein Schwerpunkt im Wahlkampf liegt auch auf dem Thema Gesunde Arbeit. Der Druck auf die ArbeitnehmerInnen steigt. Daher sind Regenrationsphasen, gezielte Gesundheitsförderung in den Betrieben sowie eine sechste Urlaubswoche unablässig.

„Wir wollen Gerechtigkeit für alle. Wenn es um Löhne und Gehälter und um Steuern geht aber auch in Hinblick auf einen gesunden Arbeitsplatz. Dafür treten wir als FSG ganz klar ein“, erklärt der Spitzenkandidat der FSG Burgenland, AK-Präsident Gerhard Michalitsch.

Insgesamt werden 100 KandidatInnen für die FSG wahlkämpfen. Im Bezirk Güssing stellen sich acht Männer und Frauen der Arbeiterkammerwahl 2019. Dabei handelt es sich ausschließlich um Betriebsräte und Gewerkschafter.

Die Arbeiterkammerwahl findet von 20. März bis 2. April 2019 statt.