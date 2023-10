Benefizkonzert: „Gospel & More“ in der Güssinger Basilika

Arthur Fandl übernahm die musikalische Leitung des Abends, Anita Janitschek war für die Gesamtleitung verantwortlich. Der Stadtchor Güssing wirkte unter der Leitung von Nora Lakner-Bognar und der Keyboard- und Orgel-Begleitung von Andras Lakner-Bognar bei der Benefizveranstaltung mit. Julia Szerencsics, Thomas Stimpfl und Günter Tretter traten unter dem Namen „Sparkling 4“ auf. Anita Janitschek, Arthur Fandl & Friends (Andrea Glattner, Laura und Gerhard Graf, Gerda Hajszanyi, Michael Pilecky und Valentin Pokomandy) begeisterten das Publikum ebenfalls mit ihrer Musik. Stadtpfarrer Raphael Rindler erinnerte die Gäste in seinem Gebet – gerade wegen der aktuellen Geschehnisse in Israel – an die Wichtigkeit des Friedens. Insgesamt konnten am Benefizkonzert Spenden in Höhe von 2.650 Euro gesammelt werden. Diese kommen in Not geratene Familien in der Region Güssing zugute.