Bestsellerautorin zu Besuch am BORG

Die Gartenkrimis „Hamdraht“ und „Zuagroast“ machten Martina Parker populär. Und diese Popularität nützt die Krimiautorin, um ihre umfassenden Expertisen in Workshops weiter zu geben. Wie am BORG Güssing, wo die Autorin nicht nur Einblicke in das österreichische Verlagswesen, oder in den Schreibprozess einer Krimibuchautorin gewährte.

Das Eintauchen in die Welt der Figurencharakteristik stand im Fokus und bewaffnet mit einem Charakteristikbogen machten sich die SchülerInnen auf die Suche nach außergewöhnlichen Personen in Güssing. Davon gibt es in der Bezirkshauptstadt einige und diese wurden mit viel Fantasie zum Leben erweckt.

„Es war uns eine Freude, Martina Parker, wir hoffen, du besuchst uns bald wieder.“ Mit diesem Kommentar der Schulgemeinschaft BORG Güssing bewaffnet, wird sich die Autorin nicht zwei Mal bitten lassen.

