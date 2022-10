BH wird zentrale Anlaufstelle für Verkehrsdelikte

Werbung

Die Bezirkshauptmannschaft Güssing wird ab Jänner 2023 zentrale Stelle für alle im Burgenland begangenen Verkehrsdelikte. Wie die BVZ bereits berichtet, erledigt die Bezirksverwaltungsbehörde seit Anfang 2020 alle im Burgenland begangenen StVO-Delikte mit Auslandsbezug, schrittweise wurden dann die Verfahren anderer Bezirkshauptmannschaften zur Erledigung übergeben.

Zuletzt sind Anfang Oktober die Aufgaben der BH Eisenstadt-Umgebung, der BH Mattersburg und der BH Oberpullendorf nach Güssing gewandert. Anfang Jänner 2023 sollen auch alle StVO-Verfahren der BH Neusiedl am See an das „Service-Center Strafen“ der BH Güssing übertragen werden.

Jährlich werden rund 250.000 Strafverfahren durchgeführt, davon 90 Prozent Verkehrsdelikte, die künftig alle von Güssing aus erledigt werden. Auf der BH Güssing stehen dazu im Endausbau ab Anfang Jänner 2023 rund 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zur Verfügung, teilte das Land mit.

Eine Schwerpunkt-BH bringe viele Vorteile mit sich, meint Landesamtsdirektor Ronald Reiter, „etwa die Spezialisierung und Bündelung des Know-hows an einer Dienststelle, die noch mehr Effizienz und eine Vereinheitlichung bei der Abwicklung erwarten lässt“.

