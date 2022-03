Biomasse kann die Lösung sein

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Vor rund 2 Millionen Jahren hat der Mensch mit dem ersten Feuer gleichzeitig die erste CO2-Emission verursacht – und wo wir heute stehen, ist mittlerweile bekannt.

Zloklikovits, Zweiler und Koch gaben einen interessanten Überblick über den letzten Stand der Dinge, woran in Sachen Biomasse gerade geforscht wird und dass sie der Schlüssel zur Klimaneutralität sein kann. Dahinter steckt jedenfalls großes Entwicklungspotenzial (Stichwort Winddiesel) und so wie Zweiler sagte: „Wir befinden uns noch in der Biomasse-Steinzeit.“

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.