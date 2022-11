Bodybuilderin ist Staatsmeisterin

Werbung

Die Meisterschaften, an denen insgesamt 200 Athletinnen und Athleten teilnahmen, fanden Mitte Oktober in Hitzendorf bei Graz statt. Melanie Maurer gewann auch den „ IFBB Diamond Cup“ und damit die begehrte „Elite Pro Card“, die sie berechtigt, an professionellen Veranstaltungen teil zu nehmen.

