Burglift blieb stecken: Wiedergutmachung nach Schreckmoment

Werbung Bildung Laptops und MINT am GYM Oberschützen

Die beiden Touristen Birgit und Christoph Kovacs aus Donnerskirchen erlebten am vergangenen Samstag das, was für einige Personen wohl der schlimmste Albtraum wäre: Sie blieben am höchsten Punkt mit dem Lift der Burg Güssing stecken und kamen nicht aus der Kammer. Auch die zuständige Wartungsfirma konnte die Kammer nicht weiter in Bewegung setzen.

Deshalb rückte die Stadtfeuerwehr Güssing aus und konstruierte eine provisorische Leiter, mit der sie den beiden Personen via Sicherheitsgurt heraushalf. Verletzt wurde beim Zwischenfall glücklicherweise niemand. Die beiden Donnerskirchener wurden beim erfolgreichen Abgang dann schon von Burgmanager Gilbert Lang mit Uhudler und Uhudler-Frizzante bei der Talstation empfangen.

Beim Auschecken aus dem Hotel Puchas-Plus am nächsten Tag tratschte man noch einmal über das Erlebte. Mit einem Hotelgutschein wurden die Gäste dann offiziell verabschiedet und ein Wiedersehen beim nächsten Südburgenland-Besuch ausgemacht. Das soll jedoch ohne ein weiteres Abenteuer stattfinden, waren sich alle Beteiligten einig.

Keine Nachrichten aus Güssing mehr verpassen? Mit dem BVZ-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an BVZ.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.