Cannabisblüten an Schüler verkauft: Festnahme! .

Drogenfahnder sind bei Ermittlungen im Bezirk Güssing auf einen 20-Jährigen gestoßen, der mit Suchtgift gehandelt haben soll. Bei einer Hausdurchsuchung in der Unterkunft des Verdächtigen wurden zum Verkauf bestimmte Cannabisblüten - aufgeteilt in 21 Portionen zu je einem Gramm - gefunden, berichtete die Polizei am Freitag.