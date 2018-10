In seiner vergangenen Sitzung hat der Gemeinderat mit den Stimmen der SPÖ und FPÖ grünes Licht für das Projekt „Barrierefreies Rathaus“ gegeben. Folgende Maßnahmen sind geplant: Barrierefreie Zugänge vom Hauptplatz und der Grabenstraße, der Einbau eines Personenaufzuges, der Umbau des alten Kinos in einen Stadtsaal für Veranstaltungen, die Einrichtung einer Servicestelle für die Bürger und Adaptierung der Büroräumlichkeiten, die Errichtung eines Parkplatzes im Hof des Rathauses, der Tausch der Fenster, eine neue Fassade, die Sanierung der Dacheindeckung und die Erneuerung der Installationen.

| BVZ

Mit dem Vorschlag einen Architektenwettbewerb für den Rathausumbau zu veranstalten ist die ÖVP neuerlich abgeblitzt. Vizebürgermeister Alois Mondschein ortet in der Causa jetzt sogar eine schiefe Optik. „Eine öffentliche Ausschreibung wurde umgangen, indem die Planungsarbeiten scheinbar gezielt in kleineren Portionen vergeben wurden. Wir wollen prüfen, ob diese Art von Vergabe bei einer gesamten Investitionssumme von zwei Millionen Euro rechtlich in Ordnung ist“, kündigt Mondschein an, der beim beschlossenen Rathaus-Projekt Kreativität und Weitblick vermisst.

Der alte Kinosaal wird nicht höhenmäßig halbiert und kann daher als vollwertiger Stadtsaal — auch von Vereinen und Schulen — genutzt werden. Es soll auch wieder Filmvorführungen geben. | zVg, zVg

Von SPÖ-Stadtrat Alfred Brenner heißt es dazu: „Die Planungsarbeiten wurden deshalb gesplittet, da wir im Frühjahr bereits einen Entwurf gebraucht haben, um eine Investitions-Förderungsprämie zu erhalten.“

Knor: „Statt Wettbewerb gleich investieren“

„Für diese Maßnahmen ist kein Architektenwettbewerb notwendig, weil es eine Sanierung und kein Neubau oder Zubau ist. Die Kosten für einen Wettbewerb können somit gleich in die Sanierung investiert werden“, erklärt Bürgermeister Vinzenz Knor (SPÖ).