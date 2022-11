Der Fasching ist zurück

Werbung

Zwei Jahre lang war der Fasching Pandemie bedingt auf Eis gelegt. Am 11. November um 11 Uhr 11 wurde das närrische Treiben endlich wieder eingeleitet. Bürgermeister Vinzenz Knor überreichte den Stadtschlüssel an die Güssinger Faschingsgilde und mit dieser symbolischen Geste herrscht fortan Freude im ganzen Land.

Faschingsgilde kann es kaum erwarten

„Wir haben schon im Vorjahr dringend darauf gewartet, mussten aber kurzfristig doch wieder absagen. Und dementsprechend scharren wir schon in den Startlöchern“, sagt Faschingsgilde-Präsident Johannes Hofbauer.

„Es gibt ein amtierendes Prinzenpaar, das aufgrund der Ausfälle nun schon seit fast vier Jahren amtiert. Aber heute werden Krone und Zepter übergeben. Von Christina I. und Christoph I. an Charlotte I. und Dominik I.“.

Und das ist ein echter Faschingshammer, denn ab sofort regiert ein „Kinderprinzenpaar. Und unter dem Motto „Kinder an die Macht“ ließen es die beiden schon in ihrer Eröffnungsrede krachen.

Mit „Freundlichkeit statt böser Worte, statt Schlammschlacht lieber Erdbeertorte“, zauberten sie den Eröffnungsgästen ein Lächeln ins Gesicht. „So ruft mit uns mit frohem Sinn, es lebe der Fasching Gü Gü Sing Sing“. Und damit war eigentlich fast schon alles gesagt.

„Schön, dass wir heute wieder dieses Narrenwecken haben“, zeigte sich auch Stadtchef Vinzenz Knor begeistert. „Ich möchte mich bei der Faschingsgilde bedanken und kann nur hoffen, dass die Situation so bleibt und dass wir am Faschingdienstag endlich wieder unseren traditionellen Faschingsumzug abhalten können“, so Knor.

Und dieser Umzug ist dann der Höhepunkt im närrischen Treiben. „Wir sind am „Fetzenball“ präsent, den wird unser Prinzenpaar eröffnen. Am Faschingdienstag wird es in der Stadt eine Faschingsmeile geben. In welchem Umfang werden wir dann sehen, aber ich bin guter Dinge, dass auch die Vereine mitziehen“, gibt Johannes Hofbauer den Faschingsrhythmus vor.

Gestartet wird mit einem traditionellen Faschingsgottesdienst in der Basilika. Die gesamte Faschingsgilde kommt in Uniform. Die Wägen ziehen von der Volksschule bis zum Rathaus. „Und jeder der mitmachen will, ist natürlich herzlich dazu eingeladen“, sagt Johannes Hofbauer.

